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Идея Бизнеса

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Какой курортный бизнес лучше открыть?

Лето, море, солнце, пляж – об этом мечтает каждый! Оказываясь на отдыхе, человек старается ни в чем себе не отказывать, а бизнесмены с удовольствием пользуются этим порывом.…

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Как открыть свадебный салон?

Открытие свадебного салона – бизнес-идея достаточно прибыльная, и вот почему. Свадьба в нашей жизни считается одним из самых главных и значимых праздников. Молодожены готовы потратить любые деньги,…

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Как открыть стрелковый тир?

Тир – это достаточно интересный вид бизнеса. Дело в том, что конкурентов в этой нише до сих пор не так много, а желающих хватает. Как открыть тир?…

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Стоит ли покупать станки для бизнеса в Китае?

Прошли те времена, когда китайские товары считались признаком плохого качества. В наше время продукцию из Поднебесной приобретают по всему миру. Стоит различать низкопробные китайские подделки и фирменный…

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Разведение собак как бизнес

Стоимость породистых собак многих наталкивает на мысль заняться их разведением и перепродажей. Кажется, что бизнес на разведении собак не представляет собой ничего сложного, а доходы позволят покупать…

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Бизнес для студентов

Учиться в ВУЗе, чтобы получит высшее образование – это достойная цель, открывающая дорогу в выбранную профессию. Но многие студенты хотят начать зарабатывать уже в годы учебы, чтобы…

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Бизнес по строительству домов на продажу

Бизнес по строительству домов на продажу считается одним из самых прибыльных. Но и затрат потребует немало. Продав дом, вам вновь придется вкладываться в постройку следующего. Но разница…

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Аренда инструмента как бизнес

Услуги по предоставлению во временное пользование дорогих вещей за умеренную плату востребованы на всей территории России. Отдельного рассмотрения заслуживает аренда инструмента как бизнес с быстрой окупаемостью вложений,…

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Бизнес идеи для одного человека

Считается, что одному человеку вести бизнес крайне тяжело. Однако это не так. Существует немало идей, в которых можно зарабатывать деньги в одиночку, не привлекая сторонних лиц. Мы…

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Агротуризм как бизнес

Российскому туристу предложены разнообразные варианты отдыха: от культурно-исторических памятников Европы до серебряно-золотистых пляжей Африки. Многие побывали везде, и поэтому их трудно чем-либо удивить. Пляжно-купальный, горнолыжный, культурно познавательный…

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Как найти удаленную работу?

Если вам надоел 8-часовой рабочий день (или даже больше), утомляет коллектив, нервирует начальник и опускаются руки из-за просиживания в офисной «клетке» весь световой день, в наше время…

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Как открыть магазин бытовой химии?

В данной статье мы рассмотрим, как с нуля открыть магазин бытовой химии, что для этого необходимо и как преуспеть в таком бизнесе. Каждому человеку практически ежедневно требуются…

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